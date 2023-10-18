İzmir’de 4,2 büyüklüğünde deprem

İzmir’in Bayındır ilçesinde saat 15.55’te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir’in büyük bölümünde hissedildi.

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18/10/2023

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İzmir’de 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. İzmir’in Bayındır ileçsinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.55’te meydana gelen depremin merkez üssünün Bayındır ilçesi olduğunu açıkladı.

Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kentin büyük bölümünde hissedilen deprem nedeniyle, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk yaşanmadı.

18/10/2023 17:16
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TAGS: İzmir’de 4, 2 büyüklüğünde deprem
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