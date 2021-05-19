İzmir 4 Dakika Arayla Sallandı

İzmir'in Menderes İlçesinde 4 dakika arayla iki deprem meydana geldi.

ads ads ads ads
19/05/2021

ads
ads
ads
İzmir 4 Dakika Arayla Sallandı

İzmir'in Menderes İlçesinde 4 dakika arayla iki deprem meydana geldi.

İlk olarak 14.14'te 4,3 büyüklüğünde deprem olan bölge, 14.18'de de 4,2 ile sarsıldı. 

Merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan depremlerin ilki 10.68 kilometre derinlikte meydana gelirken, ikinci deprem ise 13.01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Ayrıca, Kuşadası açıklarında bugün saat 10:57'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında saat 10:57'de 7.3 kilometre derinlikte 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı.

 

19/05/2021 14:22
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: izmir, deprem
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.