İzmir 4 Dakika Arayla Sallandı

İzmir'in Menderes İlçesinde 4 dakika arayla iki deprem meydana geldi.

İlk olarak 14.14'te 4,3 büyüklüğünde deprem olan bölge, 14.18'de de 4,2 ile sarsıldı.

Merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan depremlerin ilki 10.68 kilometre derinlikte meydana gelirken, ikinci deprem ise 13.01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Ayrıca, Kuşadası açıklarında bugün saat 10:57'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında saat 10:57'de 7.3 kilometre derinlikte 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı.

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19/05/2021 14:22