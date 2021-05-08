İzmir'de HES' koduyla girilen kumarhanelere operasyon

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma, 'HES' kodu ile girildiği iddia edilen kumarhanelere operasyon yaptı. Kumarhane işletmecileri kapıları güçlendirerek kırılmasını önlemeye çalışsa da, komandolar koçbaşı ile duvarları kırarak içeri girdi. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan kişiler, gizli bölmelerde saklanırken bulundu. 4 ayrı kumarhaneye yapılan operasyonda, 220 kişiye toplam 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasında, depo, hayvan çiftliği, iş hanı ve apartman gibi yerleri kumarhaneye çeviren kişilere göz açtırmıyor.

Kumarhanelere yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, jandarma ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Egemenlik Mahallesi'nde bulunan 3 farklı kumarhaneyi tespit ederek, faaliyetlerini sürdürdüğünü belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin sonrası jandarma ekipleri, harekete geçti. Jandarma, ilk operasyonu sanayi sitesi içerisinde bulunan bir depoya yaptı.

Deponun birçok noktasına kumarhane işletmecileri tarafından güvenlik kamerasının takılarak önlem alındığı gözlendi. Ayrıca, depo girişindeki kapıya da kırılmaması için çok sayıda kilit takıldığı görüldü.

Bunun üzerine komandolar, koçbaşı ile kapının yanındaki duvara delik açarak mekana baskın yaptı. Depoya yapılan operasyonda tombala oynadığı belirlenen 85 kişi yakalandı.

Kameralardan jandarmanın geldiğini gören kişiler ise tombala oynanmasında kullanılan aletler ile mekanlardaki bazı gizli bölmelere saklanmaya çalıştı.

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08/05/2021 09:56