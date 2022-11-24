İzmir'de KKTC'nin 39. Kuruluş Yıl Dönümü için resepsiyon verildi

İzmir'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, KKTC İzmir Başkonsolosluğunca, Konak Subay Orduevi'nde düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, KKTC'nin bağımsızlığında emeği geçenleri andı.

Türk milletinin tarih boyunca çeşitli coğrafyalarda var olma mücadelesi verdiğini ve pek çoğunda azim, kararlılık, mücadele gücü ve inancıyla başarıya ulaştığını aktaran Köşger, şöyle konuştu:

"Kıbrıs adasında soylu bir varoluş mücadelesi vererek eşsiz fedakarlıklarla kurulan KKTC, Kıbrıs Türkleri'nin yıllar süren baskı ve zulme boyun eğmeyip, kendi kaderlerini tayin etmeleriyle bugünlere ulaştı. Onurlu bir duruş sergileyerek kendi vatanlarında özgürce yaşama taleplerini yok sayanlara karşı haklı bir mücadele sürdüren Kıbrıs Türkleri, büyük bedeller ödeyerek anavatanımızın da büyük destekleriyle ülkelerini kurdular."

KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu da KKTC'nin, zulüm ve haksızlıklara karşı büyük bir fedakarlık gösteren Kıbrıs Türk halkının onurlu, var oluş mücadelesi, bağımsızlık ve egemenliğe olan inancı sonucu kurulduğunu belirtti.

KKTC'nin tüm dünyada tanınması için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran İnanıroğlu, Kıbrıs Türk halkının her türlü engelleme ve kısıtlamalara karşı her alanda gelişmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Resepsiyona kent protokolü ile Kıbrıs gazileri ve davetliler katıldı.

Öte yandan, davetliler resepsiyon girişindeki KKTC İzmir Başkonsolosu İnanıroğlu'nun "KKTC 39 Yaşında Yok ki Benzeri Canım Kıbrıs'ım" adlı fotoğraf sergisini gezdi.

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24/11/2022 09:57