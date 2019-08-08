İzmir'de korkutan deprem

İzmir'de merkez üssü Kuşadası Körfezi, Seferihisar açıkları olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Kuşadası Körfezi, Seferihisar açıkları.

18.47 kilometre derinliğindeki deprem İzmir geneli ile çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yok.