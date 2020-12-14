İzmir’den acı haber: Aranan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan 2 kişiden 1'inin cansız bedeni su kanalında bulundu. Olay yerinden yaklaşık 3 kilometre ileride su kanalında ulaşılan cansız beden, ekipler tarafından su kanalından çıkarıldı.

FOTO: DHA

Cenazenin kimlik tespit işlemleri devam ederken kayı olan diğer şahıstan da acı haber geldi. İlk cesedin bulunduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yine su kanalında bulunan cansız beden polis helikopteri tarafından tespit edildi. Cenazelerin kimlik tespit işlemleri devam ediyor.

FOTO: İHA

Aracın sürücüsü Engincan Parlatan (20), Ayhan Alistrat ve Derya Parlatan (33) kurtulmayı başarmış, Mehmet Aslan ile Soner Uyar’ı ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu…

FOTO: İHA / İzmir’de 4 gün boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Felaketin boyutu havadan görüntülendi.

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14/12/2020 12:09