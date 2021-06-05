İzmirillo makinesi yangına neden oldu

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05/06/2021

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İzmirillo makinesi yangına neden oldu

Yeşilyurt'ta, 04.06.2021 tarihinde saat 10.40 sıralarında H.Ö.(E-29), bir şahsa ait arazi içerisinde  gerekli emniyet tedbirlerini almaksızın spiral(İzmirillo) makinesi ile demir kestiği sırada makineden atılan kıvılcımın kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu Burak BATMAN'a ait arazi içerisinde bulunan 2 adet asma ve 12 adet nar ağacı kısmen, 10 adet asma fidanı, 2 adet 6 metre uzunluğunda kelepçeli su borusu, 2 adet plastik vana ve 4 adet nar ağacı ise tamamen yanarak zarar gördü. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış, soruşturma devam etmektedir.

05/06/2021 11:30
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