İzmirillodan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu

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19/06/2022

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İzmirillodan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu

Kalkanlı’da dün sabah saat 10.00 sıralarında izmirillodan çıkan kıvılcımlar sonrasına yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 18.06.2022 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Kalkanlı’da, N.Ç.(E-52), bir şahsa ait depo olarak kullanılan etrafı telli alan içerisinde gerekli emniyet tedbiri almadan spiral (izmirillo) makinesi ile çalıştığı sırada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu; iş yeri avlusu içerisindeki kuru otlar ile yedek parça olarak kullanılan iş yerine ait dört adet araç ile üç tonluk su deposu yanarak zarar gördü.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.

19/06/2022 10:15
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