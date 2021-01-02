İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.25'te merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

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02/01/2021

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İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.25'te merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. 

Deniz yüzeyinin 6,84 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün İzmir'in Urla ilçesine 19,49 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

02/01/2021 09:24
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TAGS: İzmir, deprem, türkiye, urla
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