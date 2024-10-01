İzzet, Almanya'dan çifte ödülle döndü
01/10/2024
Almanya'nın Saarbrücken kentinde, 28-29 Eylül tarihleri arasında, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Saar Tattoo Expo 2024 renkli anlara sahne oldu.
Saar Tattoo Expo 2024'de ülkemizi başarıyla temsil eden dövme sanatçısı İzzet Öztemiz, 2 ödülle geri döndü.
Best of Small kategorisinde 2'ncilik ve 3'üncülük elde eden başarılı dövme sanatçısı İzzet Öztemiz, uluslararası arenada başarıyla ülkesini temsil etmenin gururunu yaşadığını da vurguladı.01/10/2024 18:33