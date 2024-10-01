İzzet, Almanya'dan çifte ödülle döndü

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01/10/2024

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İzzet, Almanya'dan çifte ödülle döndü

Almanya'nın Saarbrücken kentinde, 28-29 Eylül tarihleri arasında, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Saar Tattoo Expo 2024 renkli anlara sahne oldu. 

Saar Tattoo Expo 2024'de ülkemizi başarıyla temsil eden dövme sanatçısı İzzet Öztemiz, 2 ödülle geri döndü.

Best of Small kategorisinde 2'ncilik ve 3'üncülük elde eden başarılı dövme sanatçısı İzzet Öztemiz, uluslararası arenada başarıyla ülkesini temsil etmenin gururunu yaşadığını da vurguladı.

01/10/2024 18:33
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TAGS: İzzet, Almanya’dan çifte ödülle döndü
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