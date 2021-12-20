İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti

İzzet Altınmeşe'nin 42 yaşındaki büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti. Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm haberi sevenlerini yıktı.

11'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ!

Edinilen bilgiye göre, bir program için Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

Altunmeşe'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İzzet Altınmeşe ise konuyla alakalı henüz bir açıklama yapmadı.

ALİ MURAT ALTUNMEŞE KİMDİR?

Ali Murat Altunmeşe İzzet Altunmeşe'nin oğludur. Yer aldığı bazı filmler:-Ali Baba ve 7 Cüceler 2015

-Bir Don Juan Öldürmek 2014

Ali Murat Altunmeşe son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yer aldı.

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20/12/2021 14:01