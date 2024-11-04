İzzet İzcan: “Meclis boykot edilmelidir”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “Meclis’te başkanlık seçimi sonucu yaşananların ülkede demokrasi olmadığını gözler önüne serdiğini” savunarak, “Meclis boykot edilmelidir.” dedi.

İzcan yazılı açıklamasında, Meclis Başkanı'nın “seçilmediğini” öne sürerek, UBP’nin, kendi milletvekillerine güvenmediği için ikinci bir seçim yapmaktan kaçındığını ve “yasa dışı” olarak nitelediği sonucu meşrulaştırmaya çalıştığını iddia etti.

Meclis’te muhalefete düşen görevin; “yasa dışı ilan edilen” olarak nitelediği Meclis Başkanlığı seçim sonuçlarını reddederek, Meclisi boykot etmek olduğunu dile getiren İzzet İzcan, hükümetin “oldu bittilerine” boyun eğilemeyeceğini kaydetti.

UBP yetkililerinin “Meclisin işgal altında” olduğunu açıklamasına karşı “işgal altında olan halkın iradesidir.” görüşünü öne süren İzcan, ülkedeki sistemin sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.