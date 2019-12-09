İzzet İzcan, yeniden BKP Genel Başkanı

Birleşik Kıbrıs Partisi’nin (BKP) 5. Olağan Kurultayı yapıldı.

BKP’den yapılan açıklamaya göre, yurt dışı ve yurt içinden konukların da katıldığı kurultayda, Kıbrıs sorunu, Ortadoğu, Türkiye’de yaşananlar ve gençlik konularında karar tasarıları tartışılarak onaylandı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, kurultayın açılışında yaptığı konuşmada, ülkede bir kaos yaşandığını, zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu bir ekonomik model uygulandığını, sömürü düzeninin var gücüyle devam ettiğini söyledi.

İzcan’ın demokrasi şehitlerini saygıyla andığı konuşmasında, Kıbrıs’ın geleceğinin federal birleşik Kıbrıs’ta olduğunu kaydederek, bu çerçevede ortak vatan mücadelesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

25 Kasım Berlin zirvesinde yeni bir sürecin başladığına işaret eden İzcan, “Önümüzdeki aylar çok kritik olacaktır” diyerek, tüm federalist güçlerin birlikte hareket etmesinin istedi.

“Önümüzde duran öncelikli görev, referans şartlarında iyi bir hazırlık yapmaktır” diyen İzcan, “Toplanacağı kesinleşen 5’li konferansın, başarılı olması tüm Kıbrıs halkının yararınadır” dedi.

İzcan’ın konuşmasının ardından, konukların konuşmaları, karar tasarıları, faaliyet ve mali raporların onayına geçildi. Raporlar oy birliği ile onaylandı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan’ın güven tazelediği kurultayda, yeni dönemde görev yapacak parti meclisi ve yüksek onur kurulu üyeleri belirlendi. BKP Parti Meclisi önümüzdeki hafta toplanarak genel sekreter ve merkez yürütme kurulunu seçecek.

Parti Başkanı, Parti Meclisi ve Yüksek Onur Kurulu listesi şöyle:

Genel Başkan: İzzet İzcan

Parti Meclisi: Ali Fegan, Ahmet İşbeceren, Ülker Fahri, Bahire Korel, Doğa İzcan, Ulus Taşker, Hüseyin Yılmaz Yaşarcan, Hediye Yiğiter, Mehmet Kızıldere, Münür Özdiren, Naci Arsaç, Ecevit Sanlı, Ömer Köse, Salih Efendi, Salih Sonüstün, Uğur Sadi Sönmez, Barış Hacışevki, Hüseyin Demirel, Tuncer Minare, Emin Taşker

Yüksek Onur Kurulu: Aziz Kutlay, Hilmi Hoca, Fatma Alçıcıoğlu, Kâşif Fevzioğlu, İncilay Eren.

09/12/2019 17:07