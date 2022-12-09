İzzet İzcan’dan Nurettin Seferoğlu için taziye mesajı

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, İngiltere’deki Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği’nin kurucu Genel Başkanı Nurettin Seferoğlu için taziye mesajı yayımladı.

İzcan, Seferoğlu’nun, “Kıbrıs halkının barış ve özgürlük mücadelesi önderlerinden olduğunu” belirterek, “Seferoğlu yaşamı boyunca birleşik Kıbrıs için mücadele eden, yılmaz bir sosyalistti” dedi.

İzzet İzcan, İngiltere’de bulunduğu yaşamı boyunca Kıbrıs’ta barış ve ortak vatan mücadelesini sürdüren Seferoğlu’nu saygı ile andıklarını kaydetti.

İzcan, Seferoğlu’nun, “İngiltere’deki Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği’nin kurucu Genel Başkanı olduğunu ve yurtsever Kıbrıslı Türk gençlerin yetişmesine önemli katkıları bulunduğunu” belirterek, ailesi ve Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği’ne başsağlığı diledi.

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09/12/2022 15:36