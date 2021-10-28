İzzet Rıza Yalın 27. Ölüm Yıldönümünde Unutulmadı

İZ BIRAKANLAR / Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

İzzet Rıza Yalın

Hemen hemen tüm Kıbrıs Türk gazetelerine muhabirlik yapan İzzet Rıza Yalın, 1955 yılında Kıbrıs Radyo Yayın Korporasyonu’nda radyo yayıncılığına başladı. Bayrak Televizyonu'nun kurulması ile ekranda ilk canlı yayın ve mülakatlarını gerçekleştiren kişi olan Yalın, BRTK Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) kuruluşunda yer aldı ve isim babalığını yaptı.

İzzet Rıza Yalın, 16 Ocak 1938'de, Lefkoşa'ya bağlı Peristerona (Akaça) köyünde doğdu.

Gazeteciliğe, Kıbrıs Türk Lisesi’nde öğrenciyken "Hürsöz" gazetesinde (1954-1958) yazı işleri sorumlusu olarak başladı ve "Bozkurt" (1958-1972) gazetesinde devam etti.

Hemen hemen tüm Kıbrıs Türk gazetelerine muhabirlik yapan Yalın, 1955 yılında Kıbrıs Radyo Yayın Korporasyonu’nda radyo yayıncılığına başladı.

Yalın, Rum saldırılarının başladığı 21 Aralık 1963'te Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) emrinde “Mücahitler İaşe Masası Sorumluluğu’na” getirildi. Kıbrıs'ın milli mücadele günlerinde Bayrak Radyosu’nun kuruluşuna, yayıncılığının gelişmesine ve zenginleşmesine büyük katkıda bulunan Yalın, 1968 yılında Bayrak Radyosu’nun “Röportaj ve Dış Yayınlar Sorumluluğu’na”, 1973’te “Dış Yayınlar Şefliği’ne” ve 1983’te “Spor-Aktüalite Şube Sorumluluğu’na” atandı.

“Unutulmayan Günler”, “Olaylar Geçidi”, “Yaşadığımız Günler”, “İzlediğimiz Olaylar” ve “Spor Dünyası” gibi birçok programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Yalın, stüdyo dışına çıkıp, tören ve spor canlı yayınlarıyla geniş kitlelere ulaştı. Bayrak Televizyonu'nun kurulması ile ekranda ilk canlı yayın ve mülakatlarını gerçekleştiren kişi olan Yalın, BRTK Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) kuruluşunda yer aldı ve isim babalığını yaptı.

Cumhuriyet gazetesinin Kıbrıs temsilciliğini yaptı

1 Ocak 1985'te resmen BRTK “Haber Amirliği’ne” atanan Yalın, dönemin BRTK yönetimlerinin yolsuzluklarına, partizanca davranışlarına ve tarafsız yayın ilklerini hiçe saymalarına karşı ödün vermeksizin mücadele etti. Susturulmak için haksızca Haber Amiri mevkiinin yasal görev ve yetkileri elinden alınıp kendisine kullandırılmayarak başkalarına kullandırıldı ve erken emekliliğe zorlanan Yalın, Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı örnek teşkil eden davayı kazanarak 1991 yılı sonlarında BRTK’deki Haber Amiri görevine iade edildi.

Ölüm tarihi olan 28 Ekim 1994'e kadar bu görevini ve "Cumhuriyet" gazetesi Kıbrıs temsilciliğini büyük bir özveri ile sürdüren Yalın, Bayrak Radyosu’ndaki görevine ek olarak Türkiye'nin prestijli gazetelerinden "Akşam" (1964-1970) ve "Cumhuriyet"in (1972-1994) Kıbrıs temsilciliklerini yürüttü.

Gazetecilik yaşamı boyunca birçok kez araştırma-inceleme ve haber dallarındaki yapıtlarıyla birinciliğe layık görülen Yalın, 1980 yılında “Beraber Güldük, Beraber Ağladık” yazı dizisi ile araştırma-inceleme dalı birincisi oldu. Bunlara ilaveten, ‘1981 Atatürk yılı ve 25 Aralık Basın günü’ nedeniyle “Kıbrıs Türk Toplumu ve Atatürkçülük” konulu yazısıyla birincilik ödülünü aldı. 1984 yılında Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti'nin "Cemiyet Özel Ödülü"ne layık görüldü.

İzzet Rıza Yalın, Kıbrıs Türk basınına yıllarca yaptığı yazılı, sözlü ve görsel katkılarından dolayı daimi Basın Şeref Kartı sahibiydi. Yalın, 1994 yılında hayatını kaybetti.

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28/10/2021 10:58