İzzet Yıldızhan'dan Gülşen açıklaması

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Gülşen, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine götürülen ünlü şarkıcının olay yaratan sözleri, bir dönem 'sahne kıyafeti' tartışmasıyla karşı karşıya geldiği meslektaşı İzzet Yıldızhan'a soruldu.

Gülşen hakkında Ataşehir'de 30 Nisan 202 tarihinde verdiği bir konser sırasında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında adliyeye getirilen şarkıcının, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tutuklanmasına hükmetti. Hakkında tutuklama kararı verilen Gülşen, geçtiğimiz akşam Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.

GÜLŞEN'İN EMNİYET'TEKİ İFADESİ

Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade veren sanatçı, "25 yıllık sanatçıyım. Müzisyen arkadaşlarımla birlikte konserlerde sahne alırım. Kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı 'imamdır'. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Bu konuşma Miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır. Ben orkestrama hitaben, 'Beni seyircilerimin arasında omuzlarınızda taşıyın' demem üzerine orkestra arasından 'Seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince, bahse konu konuşma Miraç'la aramızda geçmiştir. Ülkesini seven, fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım. Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından ne amaçla servis edildi bilemiyorum. Ancak provokatif amaçlı servis edildiğini düşünüyorum. Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

EŞİ ZİYARET ETTİ

Gülşen’i cezaevinde dün eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti. Avukatıyla beraber Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gelen Çolakoğlu, içeride yaklaşık iki saat kaldı.

"TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA OLMUŞ"

İzzet Yıldızhan, önceki gün oğlu Ali Yıldızhan ile Watergarden İstanbul'da objektiflere takıldı. Şirket toplantıları olduğu için İstanbul'a geldiklerini belirten şarkıcı, toplantı sonrası soluğu alışveriş turunda aldı. Mağazaları gezerek oğlu ve kendisi için alışveriş yapan Yıldızhan, meslektaşı Gülşen'in sahnede sarf ettiği sözler sorulması üzerine, "Talihsiz bir açıklama olmuş. Umarım gönüller alınır ve bir daha böyle bir şey yaşanmaz" demekle yetindi.

"OTELİMİZDE SONA GELİNDİ"

Ankara'da inşaatı devam eden otelinin hatırlatılması üzerine ise ünlü şarkıcı, "Otelimizde sona gelindi. Küçük ama bir o kadar da prosedür gereği zaman alan detaylar kaldı. En geç kasım ayında açılış yapmayı öngörüyoruz" ifadelerini kulalndı.

"SAHNEYE KÜLOTLA ÇIKMASINLAR"

Ocak 2022'de Gülşen ve Hadise'nin sahne kostümlerinin çok konuşulmasıyla ilgili soru yöneltilen Yıldızhan, "Her sanatçının yaşam biçimi var saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet. Sahne adabı denilen bir şey var. Herkes ekranları başında çocuğuyla birlikte izliyor bu sahneleri. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz" demişti.

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27/08/2022 14:14