

Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan iş insanı 71 yaşındaki Simon Mistriel Aykut oğlu Jack Afik, Salamis Antik Kenti’nde buz banyosu yaptı. Afik, buz banyosu yaptığı anları sosyal medya hesabından “Enerji tarafından kutsanmış hissediyorum” notuyla paylaşarak dikkat çekti.

Afik’in bu paylaşımı sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bazı kullanıcılar, tarihi bir bölgede böyle bir etkinlik yapılmasını eleştirirken, bazıları ise bunun turizme katkı sağlayabileceğini savundu.

Öte yandan, koruma altında olan Salamis Antik Kenti’nde bu tür bir etkinlik yapmak için özel izin gerekip gerekmediği ve faaliyetin yasal olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu habere tepkiniz:

