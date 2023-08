Jack Antonoff'un düğünününe ünlü akını: Ünlü konuklarına özel koruma!

Normalde pek rastlanmayacak bu özel önlemlerin sebebiyse Long Beach’in Hollywood’un ve gösteri dünyasının en ünlü isimleriyle dolup taşmış olmasıydı. Once Upon A Time In Hollywood filmiyle büyük çıkış yakalayan son dönemin en başarılı genç yıldızlarından Margaret Qualley ve müzisyen sevgilisi Jack Antonoff’un düğününe ünlü yağdı.

New York'un Long Beach bölgesindeki düğün hem dünyanın en ünlü yıldızlarını hem de onları korumak ve hayranların sokakları doldurmasını önlemek için çok sayıda polis ve güvenlik görevlisini bölgeye topladı: Lana Del Rey, etrafta toplanan kalabalığa gülümseyip poz verirken ünlü oyuncu Blake Lively çabucak içeri kaçmayı tercih etti

Hollywood’un en sevilen yıldızlarından Andie MacDowell’ın kızı olan 28 yaşındaki Margaret Qualley de annesi gibi oyunculuğu seçmiş, bakmaya doyulmayan güzelliği ve yeteneğiyle son yılların yükselen yıldızlarından biri haline gelmişti. 39 yaşındaki Jack Antonoff ise ünlü rock grubu Bleachers’ın solisti. Ancak Jack Antonoff asıl ününü müzik dünyasının en büyük yıldızlarının şarkılarını yapan ve aynı zamanda da prodüktörlüğünü üslenen isim olarak kazandı.

Taylor Swift, Lorde, St. Vincent, Florence and the Machine ve Lana Del Rey gibi dünya yıldızları için şarkılar yazan ve besteleyen ünlü müzisyen Taylor Swift’in rekorlar kıran albümlerinin prodüktörü olarak da Grammy dahil sayısız ödülün sahibi. Biri Hollywood’un biri de müzik dünyasının en ünlü isimlerinden olan çiftin düğününe de haliyle hem sinema hem de sahne dünyasının yıldızları akın etti.

Düğüne Taylor Swift, Channing Tatum, Zoë Kravitz, Lana Del Rey, Cara Delevingne ve Black Lively gibi ünlü isimler katıldı. Şehrin en turistik bölgelerinden birinde yapılan düğüne gelen konuklar bu kadar ünlü olunca da yaşanacak hayran akınından korunmak için çok sayıda özel güvenlik görevlisi etrafta kuş uçurtmadı.

Düğünde alınan önlemlerin büyük bir kısmı ünlü şarkıcı Taylor Swift içindi. Dünyanın en başarılı ve en çok kazanan şarkıcılarından biri olan Taylor Swift, uzun yıllardır birlikte çalıştığı söz yazarı ve prodüktör arkadaşı Jack Antonoff ve eşi Margaret Qualley’yi bu özel günlerinde yalnız bırakmadı. Ancak gittiği her yer sayısız hayranının akınına uğrayan yıldız şarkıcı için polisler de hemen devreye girdi ve etraftaki sokaklar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

