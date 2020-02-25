Jackie Chan karantinaya alındı iddiası

Geçen haftalarda Corona virüsün tedavisini bulana 1 milyon Çin Yuanı (860 bin TL) ödül vereceğini duyuran efsane oyuncu Jackie Chan'in, virüs nedeniyle karantinaya alındığı iddia edildi.

Jackia Chan Hong Kong’ta gösterilerin şiddetlendiği esnada polis memurları için düzenlenen emeklilik partisine katıldı. Polis şiddetini övdüğü gerekçesiyle Chan sosyal medyada paylaşılan videolarda tartışmaya neden oldu.

Today Online’ın haberine göre, Chan'in de katıldığı emeklilik partisindeki polis memurlarından birinde corona virüsü tespit edildi.

Hong Kong polisinin yaptığı açıklamaya göre söz konusu emeklilik partisine katılan polislerin 59’u virüs şüphesiyle karantinaya alındı ve bir memur da ise virüs tespit edildi.

65 yaşındaki efsane oyuncunun da ortamda bulunmasından dolayı konuklarla birlikte karantinaya alındığı öne sürüldü.

Chan, geçen haftalarda yaptığı açıklamada virüsü salgınına karşı tedavinin bulunması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, tedaviyi bulana 1 milyon Çin Yuanı (860 bin TL) ödül vereceğini açıklamıştı.

25/02/2020 17:30