Jackson Muleka adım adım Suudi Arabistan'a

Süper Kupa maçında süre alamayan, Samsunspor deplasmanında ilk 11'de şans bulan ancak Antalyapspor karşısında kadroya alınmayan Muleka için Beşiktaş defteri kapanıyor.

JACKSON MULEKA, SUUDI ARABİSTAN YOLCUSU

Milliyet'te yer alan habere göre, bir süredir Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood ile görüşmelerini sürdüren Jackson Muleka, Beşiktaş'tan ayrılabilir.

MADDİ ŞARTLARI KABUL EDERSE İMZAYI ATACAK

Suudi Arabistan ekibi Muleka için Beşiktaş'a 3 milyon 350 bin euroluk teklifte bulunmuştu. Muleka'nın da maddi şartlarda anlaşması halinde Al-Kholood ile sözleşme imzalaması bekleniyor.