Jackson Muleka Beşiktaş’ta

Beşiktaş, Jackson Muleka transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet Jackson Muleka'nın bonservisini 3.3 milyon euro karşılığında Standart Liege’den aldı.

Beşiktaş, transferde gaza bastı. Hollandalı golcü Wout Weghorst'u KAP'a bildiren siyah-beyazlı ekip, Jackson Muleka transferinde de mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, bu transfer için Belçika ekibi Standart Liege'e 3 milyon 300 bin avro bonservis bedeli ödeyecek. 22 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet, sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

2021-2022 sezonun ikinci devresinde Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Jackson Muleka, performahsıyla göz doldurmuştu. Demokratik Kongolu forvet, lacivert-beyazlı ekiple çıktığı 14 maçta, 12 gol atıp 5 de asist yapmıştı.

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05/07/2022 17:37