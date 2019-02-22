Jaguar I-Pace eTrophy en zorlu hava koşullarında!

Jaguar'ın tamamen elektrikli ilk SUV modeli I-PACE'in yarış pistlerindeki kardeşi Jaguar I-PACE eTROPHY, -40 derecede gerçekleştirilen soğuk hava testlerinden başarıyla geçti.

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen ABB FIA Formula E yarışlarında sahne alan Jaguar I-PACE eTROPHY, Arjeplog tesisinde ve Çıldır Gölü'nde gerçekleştirilen zorlu soğuk hava testlerinden tam not alarak geçmeyi başardı.

Dünyanın en kuzeyindeki şarj noktasında pillerini dolduran Jaguar'ın elektrikli yarış otomobili I-PACE eTROPHY, zorlu koşullarda da üstün performans sergilemeyi başararak mimarlarını mutlu etti.

Panasonic Jaguar Racing'in Formula E pilotu Nelson Piquet Jr'ın direksiyonuna geçtiği Jaguar I-PACE eTROPHY, bölgedeki donmuş göller üzerinde hazırlanan parkurda limitlerine kadar kullanıldı.

I-PACE eTROPHY'nin buz üzerindeki potansiyelini ortaya çıkarmak adına, çoğu otomobilin çalışma sıcaklığı olan -30 dereceden daha da soğuk hava koşullarında, trafiğe kapalı alanda yapılan sürüşlerde 195 km/s'lik son hızına ulaşmayı başardı.

Buz üstünde dengeli ve güvenli bir sürüş deneyimi sağlayan Jaguar I-PACE eTROPHY, Borusan Otomotiv ekibi ve profesyonel BOM pilotları tarafından test edildi. Jaguar I-PACE eTROPHY, yoldan kopmadan stabil bir sürüş vadediyor.

Bataryasının en gelişmiş termal yönetim sisteminin etkinliğini kanıtlamak üzere seri üretim Jaguar I-PACE'ten sonra ilk kez buz üzerine çıkan Jaguar I-PACE eTROPHY, sıfırın altındaki koşullarda üstün performans, verimlilik ve dayanıklılık sunduğunu kanıtladı.

Jaguar I-PACE, hızlı şarj desteği ile sadece 40 dakikada yüzden 0'dan yüzden 80 pil doluluğuna ulaşabiliyor. Peki ya siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Araç fazlasıyla sıkı duruyor değil mi?