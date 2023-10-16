Jake Sullivan ve Jon Finer, Arap ve Müslüman Amerikalı toplumun temsilcileriyle görüştü

ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Başyardımcısı Jon Finer'ın Arap ve Müslüman Amerikalı toplumun temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada Arap ve Müslüman Amerikalı toplumun temsilcilerinin görüşmede bazı "deneyim, öneri ve endişelerini" dile getirdikleri aktarıldı.

Sullivan ve Finer'ın ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM), İsrail, Mısır, Ürdün ve diğer bölge ülkeleriyle Gazze'deki sivillere insani yardımı kolaylaştırma girişimi hakkında bilgi verdiği kaydedilen açıklamada, sivillerin su, gıda ve tıbbi tedaviye erişimlerinin kolaylaştırılması gerektiğinin altı çizildi.

ABD'nin Gazze ve Batı Şeria'daki Amerikan vatandaşlarının tahliyesi hakkında bilgi paylaşımı yapıldığı da belirtilen açıklamada, "Sullivan ve Finer, Başkan Biden'ın 'Amerika'da herhangi bir topluma karşı nefretin yeri yok.' sözlerini tekrar vurguladı." ifadesi kullanıldı.