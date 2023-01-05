Jale Refik Rogers: İlaç Eczacılık Dairesi büyük bir kara delik

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, ilaç sıkıntısına değinerek, dünya genelindeki fiyat artışı ve Türkiye’nin ihracat yasağına değindi ve bu sorunun son durumu hakkında bilgi talep etti.

Rogers, ilaç ve tıbbi malzemeye ayrılan bütçenin yeterli olmayacağı görüşünü belirterek, birçok hastalıkta ilaçların yaşamsal öneme sahip olduğunu kaydetti; belli noktalara çözüm üretilmemesinin sorunların çığ gibi büyümesine neden olacağını belirtti.

İlaç Eczacılık Dairesi’nin “büyük bir kara delik” olduğunu savunan Rogers, personelin canla başla çalışmasına rağmen, ilaç takip ve sistem eksikliğinden dolayı takip sıkıntısı yaşandığını, hiçbir bakanın bunu çözemediğini öne sürdü.

Acil servislerin de bir an önce çözülmesi gereken bir konu olduğunu savunan Rogers, ülkede acil hekim sayısının az olduğunu, bu birimlerde hizmet verilmekte sıkıntı yaşandığını, her gün bir vatandaşın şikayetini duyduklarını söyledi.

Rogers, en çok ihtiyaç duyulan acil tıp uzmanlığı için kaç tane kontenjan verildiğini sordu. Bunun yanında Rogers, Çocuk Acil Servisi’nin ayrılmış olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Rogers, Lefkoşa Hastanesi’nin BRTK binası arkasındaki alana yapılacağına dair iddialara yönelik de bilgi talep ederek, böyle bir durumda mevcut hastane ile nasıl bağlantı sağlanacağını sordu, ek olarak, Güzelyurt Hastanesi ve AMATEM binalarını sorguladı.

Geçen yıllarda yanan Devlet Laboratuvarı’nın yeni binası için ne planlandığını da soran Rogers, Devlet Laboratuvarı’ndaki personel eksikliğine değindi ve yeni açılan münhallerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İstatistik Birimi’nde çalışmaya başlayan uzmanın da önemli gelişme olduğunu ifade eden Rogers, bundan sonra ne çalışmalar yapılacağının önem arz ettiğini kaydetti.

Rogers, kanser kayıt biriminde sadece bir kişi çalıştığını ve bu kişinin de Kanser Hastalarına Yardım Derneği tarafından ödendiğini savundu ve Bakanlığın bu birimine eleman alması gerektiğini belirtti.

Bağımsız bir adli tıp kurumunun oluşturulması gerektiğini söyleyen Rogers, halen birçok vakanın çözümü için Türkiye’den destek alındığını, halbuki ülkede bu alanda yetişmiş insanlar olduğunu söyledi ve bu kurum aracılığıyla adli olayların çok daha hızlı aydınlatılabileceği ifade etti.

Huzur evi ve yaşlı bakım evlerine ilişkin mevzuat eksikliğine de işaret eden Rogers, yıl içerisinde bu konuda yaşanan olayları anımsattı.

Rogers'ın konuşmasının tamamı şöyle:

Sağlık elbette eğitim gibi en önemli bütçelerden bir tanesi.

Sağlık, genel bütçede Maliye ve eğitimden sonra 3. en büyük bütçe. Genel bütçedeki oranına baktığınızda %8.69 bir oran kapsıyor. Bu yeterli mi elbette değil. Dünya standartlarında genelde %12 olan sağlık bütçesi bizde genelde %8 civarında seyrediyor ve bu miktarın yeterli olmadığı nettir. Bu bütçenin maaş ve temel bazı ihtiyaçlar dışında birşeye yetmeyeceği aşikardır. Yatırıma veya alt yapıya ayrılmış bir kalem yoktur.

Pandemi sonrasında dünyada ve Türkiye’de ilaç sıkıntısı yaşandığı, hammaddeye erişimin zorlaştığı, nakliye ücretlerinin arttığı ve en son olarak da Türkiye’nin piyasada bulunamayan ilaçlara ihracat yasağı getirmesi, bu dönemde sağlık alanında en önemli konuyu ilaç konusu yapmıştır. Dolayısyla değerlendirmeme ilk olarak İlaçtan başlamak isterim.

KKTC’nin ilaca erişim açısından seçeneklerinin Türkiye dışında çok kısıtlı olmasından dolayı, bu sorun Sağlık Bakanlığı önünde duran en öncelikli sorundur. Sayın Bakan’ın ihracaat yasağı ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçilip geçilmediğini, bu konuyu nasıl çözmeyi planladığını bizlerle ve halkla paylaşmasını isterim.

Diyelim ki Türkiye’nin KKTC’yi ihracaat yasağının dışında tutmasını bu hükümet başardı. O zaman da başka bir sorunla karşı karşıya kalacağız. 2022 yılında ilaça ayrılan bütçenin ihtiyaç duyulan ilacın %30’una yettiği bilinirken, bu yıl ayrılan bütçe sadece bu miktarın iki katıdır. Yani özetle bu miktarın da gerekli ilaç ve tıbbi malzemeyi almaya yetmeyeceği aşikardır.

Birçok hastalıkta, ama özellikle de Kronik hastaların veya kanser hastalarının gerekli tedavilerini zamanında almamaları çok daha ciddi sorunlar yaşamalarına sebebiyet vermekte, hastalıkların ilerlemesine hatta hayatlarını kaybetmelerine yol açabilmektedir. Bu elbette sağlık sistemi üzerindeki yükü de artırmaktadır. Yani bu hükümet bile bile, hastaların hayatını riske atmak pahasına, bütçede ihtiyacın çok altında bir ilaç bütçesi ayırmıştır.

Tabi İlaç Eczacılık Dairesi büyük bir kara deliktir, ve bu temel sorun çözülmediği sürece ilaç ve tıbbi malzeme için harcanan paranın bir kısmı da israfa gitmeye devam edecektir. Bu kürsüden kaç defa söyledim, bu konuda sayıştay raporu da var meclise gelen, ilaç ile ilgili komite de kuruldu tartışıldı, daire çalışanları da sorunları tek tek açıkladı.

İlaç eczacılık modern bir envanter sistemine kavuşmadığı sürece ilaca ayrılan para hiçbir zaman yetmeyecek. Bütçede ilaç eczacılığın envanter sisteminin düzenlenmesi ile ilgili tek bir kalem yok. Hatta Altyapı ile ilgili hiçbir kalem yok. İlaç Eczacılık dairesi ile ilgili yapılması gereken İlaç Takip Sistemi hayata geçirilerek ülkeye, devlet hastanelerine ve sağlık merkezlerine giren ve çıkan tüm ilaçlar takip altına alınarak kontrolünün sağlanması ve ilaç depolama alanlarının çağdaş hale getirilmesidir.

Bir malzemenin elektronik kayıt sistemine girmesi, ve eğer bir malzemeden veya ilaçtan örneğin yüz adet alındıysa bu yüz ilacın barkod sistemi ile her an İlaç Eczacılık dairesinde mi hastanenin eczanesinde mi serviste mi nerede olduğu takip edilebilmelidir.

Bunu yapmadığımız sürece malzeme israf etmeye, imha edecek ilaç biriktirmeye devam edeceğiz. Gelen geçen bakanların hiçbiri bu konuyu öncelik haline getirmemiştir. Oy getirmez belki doğrudur, ama devleti büyük bir israftan kurtaracağı kesindir. Dolayısyla birazcık seviyorsak bu ülkeyi ve insanını, bunu yapmamız elzemdir.

İlaç ile ilgili ikinci önemli konu yıllardır tartışılan ama üzerinde yapılan çalışmalar da durdurulan ve artık hiç bahsedilmeyen, özel ve kamu eczanelerinin, hastanelerinin ve İlaç ve Eczacılık Dairesi'nin tümünün merkezi bir sisteme bağlanması, yazılan reçetelerin online sistem üzerinden takibinin ve denetiminin yapılması sağlanmalıdır. Bunun en azından yeşil reçeteli ilaçlardan başlayarak yapılması, uyuşturucu kullanımının bu kadar arttığı bu dönemde büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte devletin ilaç ticareti yapmayı bırakması, halkın eczanelerden ilaç alabilmesinin önü açılmalıdır.

Sağlıkta ivedilikle çözülmesi gereken diğer önemli konu ise Acil servislerin durumudur. Ülkemizde artan nüfusla birlikte, bu nüfusa sağlık hizmeti verecek planlama yıllardır göz ardı edilmiştir. Ülkemizde acil hekim sayısının yetersizliği çok ciddi bir sorundur. Şu anda hiçbir devlet hastanesinin acil servisinde acil tıp uzmanı çalışmamaktadır. Son yıllarda devlete istihdam edilen acil tıp uzmanları ağır çalışma şartlarından pes etmiş ve teker teker istifa etmiştir. Diğer hastaneler bir yana en büyük hastanemiz Burhan Nalbantoğlu acil servisi halka hizmet vermekte yetersiz kalmaktadır. Bunu her gün sosyal medyada vatandaşın veryansınından da görmekteyiz..

Teşkilat şemasında acil tıp uzmanı bulunmaması ve yataklı yasasının da güncellenememiş olması sorunlardan bir tanesidir. Ancak bu sorun yataklı yasasında acil hekimlerine ek tahsisat vererek de çözülebilecek birşey değildir. Yataklı yasasından acil hizmetleri ayırarak bu sorunun çözülmesi gerekir. Yasal düzenleme sorunu düzelse de hala ülkede bulunan acil tıp uzmanı sayısının yetersizliği ile baş etmek için adım atılması da gerekir.

Daha önce bu konuyu bu kürsüden dile getirmiş ve geçen yıl kaç acil tıp uzmanı kontenjanı açıldığını sormuştum. Sayın bakan o gün burada bulunmadığı için sorum cevapsız kalmıştı. Belki bugün bu soruya cevap verebilir. Bu devlet her yıl belli bir sayıda hekimin uzmanlık eğitimi için kontenjan ayırıyor. Bu kontenjan neye göre planlanıyor? Eksik dallarla ilgili bir çalışma yapılıyor mu? Acil servislerdeki sorunun çözülebilmesi için en çok kontenjanın acil tıp uzmanlarına ayrılması gerekir.

Buna ek olarak, acil servislerdeki triaj sorunu da vardır. Triaj, gelen hastaların aciliyet sırasına göre acile alınması konusudur. Dörtlü hükümet döneminde triaj için çalışma başlatılmıştı. Belli ki bu çalışma ortadan kalktı çünkü şu anda gelen hastayı hangi sıra ile içeriye alınacağı hekim değil, hemşire değil, güvenlik görevlileri tarafından yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı bizim duyduğumuz gibi duymuyor mu bunu?

Bu arada çocuk acilin ayrılması ve genel acil servisten ayrı bir alanda olmasını olumlu bulduğumu söylemek ister, bu ayırım için de çocuklar adına teşekkür ederim.

Acil servis kadar diğer bir sorun polikliniklerde yaşanan yığılmalardır. Alım gücü her geçen gün düşen insanımızın, devlet hastanelerinden tedavi alma ihtiyacı her geçen gün artmaktadır, bu hastalar özele gidememektedir. Hastanelerimizde özellikle hekim sayısı yüksek olan dallarda poliklinik sayılarının artırılması ile ilgili herhangi bir çalışma var mı? Buna bir çözüm bulmayı düşünüyor musunuz?

Bütçede önemli olduğunu düşündüğüm ve eksik olan diğer bir kalem de tıbbi cihazların kalibrasyon ve tamiri için ayrıca bir kalem ayrılmasıdır. Hastanelerde laboratuvarlarda binlerce cihaz var, bu cihazların rutin bakımı yapılması ve kalibrasyonları yapılmalı ve bunun için bütçe ayrılmalıdır.

Bu yılki bütçede Yeni Girne hastanesi ve yapılmakta olan Girne askeri hastanesi dışında herhangi bir bina için bütçe ayrıldığını görmedim.

Sayın bakana sormak isterim,Lefkoşa hastanesi hala planlanıyorsa Burhan nalbantoğlu yerleşkesindeki Onkoloji ve benzeri diğer birimlerle birlikte nasıl bir plan program çerçevesinde hizmet vereceğinin planı yapıldı mı.

Güzelyurt hastanesi ve Amatem binası ile ilgili de herhangi birşey görmedim. Şu anda uyuşturucu bağımlılarının tedavisi ile ilgili özelden hizmet alınmaktadır. Amatem binasının bu sene tamamlanması ve hizmete girmesi planlar dahilinde midir?

Devlet Laboratuvarı Aralık 2016’da yanmış, geçici olarak veteriner dairesi yanındaki barakalara taşınmıştır. Yıl 2023 ve bütçede hala bu laboratuvar için bir kaynak ayrılmış değildir. TAK için yapılmış karkas bina devlet laboratuvarına verilmiş, projesi hazırlanmış ve bütün izinleri alınmıştı. Ancak şimdi duyuyoruz ki bu karkas binanın yıkılması ve yeni Lefkoşa Devlet hastanesinin bu Alana yapılması planlanmaktadır. Yanan laboratuvar binasının yenilenerek kullanıma geçmesi söz konusudur. Bu konuya sayın bakan açıklık getirebilirse çok sevinirim.

Devlet Laboratuvarı kamuda birçok daire gibi ciddi personel eksikliği olan bir daire. Belli bölümlerde şube amirinin olmadığı, belli bölümlerde şube amiri olup altında kadrolu personeli olmayan bir durumdadır. Gıda güvenliğinden uyuşturucu testlerine kadar birçok önemli testin yapıldığı bu laboratuvara lütfen sahip çıkın sayın bakan.

Temel Sağlık Hizmetleri dairesi halk sağlığı, koruyucu sağlık hizmetleri ve özellikle erken tanı konusunda çalışma yapması gereken önemli bir daire. Bu dairede yıllardır bir biyoistatistik uzmanı ve halk sağlığı uzmanı istihdam edilmesi gerektiğinin çağrısını yaptık. Komitede bütçe görüşülürken İstatistik biriminin kurulduğunun ve bir biyoistatistik uzmanının temel sağlık çatısı altında istihdam edildiğinin haberini aldık.

Faaliyet raporunda, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar ile ilgili bazı istatistikler de verilmiş, bu güzel bir başlangıç. Ancak, ülkemizde bildirimi zorunlu olan hastalıklar sadece bulaşıcı hastalıklar değil. Kanser hastalıkları da 2018’de bu meclisten geçirdiğimiz kanser kayıt yasası ile bildirimi zorunlu bir hastalık haline gelmiştir. Ancak kanser hastalıkları ile ilgili herhangi bir veri paylaşılmamıştır. Bizlerle ve Halkla esas paylaşılması gereken, farkındalık yaratılması gereken kanser hastalıklarıdır. 2013 yılından beridir kanser vakaları ile ilgili very toplanıyor, Neden bu veriler faaliyet raporuna dahil edilmedi bunu bilmek isterim. Sigara kullanımının en üst oranlarda olduğu ülkemizde halkın kanser hastalıklarını önleme ve erken tanı ile ilgili bilinçlendirilmesi önemlidir. Neden bu veriler halkla paylaşılmıyor?

Buna ek olarak biliyor musunuz ki Sağlık Bakanlığı’nın tek bir tane bile kanser kayıt personeli yoktur ve bu konuda tek çalışan personel Kanser Hastalarına Yardım derneği tarafından ödenmektedir. Kamuya her gün yeni geçici personel alınırken neden bu personel için bir kaynak bulunamamaktadır, bunu da sayın bakana sormak isterim.

Devletin hem halk sağlığını korumak açısından hem de sağlık giderlerini azaltmak açısından erken tanıyı bir öncelik haline getirmesi önemlidir. Bu sadece kanser haftasında yapılacak bir açıklamadan veya taramadan öteye gitmek zorundadır.

BNDH erken tanı bölümü birçok yokluk içerisinde hizmet vermektedir. Erken tanı bölümünün kendi ultrasoundu veya mamografisi veya bunları okuyacak uzman hekimi yok, kadın doğumcusu yok. Bu da halka verilen bu hizmetin yavaşlamasına sebebiyet vermektedir. Özellikle ultrasound randevularının aylar sonraya verilmek zorunda kalması teşhisi geciktirmektedir. Göstermelik, senede bir-iki kanser taraması yapılması yeterli değildir, erken tanı bölümüne gerekli önemin gösterilmesi ve yatırımın yapılmasını bekliyoruz sayın bakan.

Aynı zamanda rahim ağzı kanseri açısından büyük önem taşıyan hpv testlerinin de erken tanı testleri kapsamına alınması hazır genetik laboratuvarı altyapısı gelişmişken yapılmaya başlanmalıdır.

Genetik laboratuvarına verilmesi gereken önem pandemi döneminde laboratuvar ve test ihtiyacı başlayınca fark edilmiş, ve uzun süredir gerekli olan yatırımlar bu dönemde yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. Laboratuvar açısından diğer önemli bir konu da ülkemizde bağımsız bir adlı tıp kurumunun oluşturulmasıdır.

Ülkemizde hala birçok criminal vakanın çözümü için emareler Türkiye adli tıp kurumuna gönderilmektedir ve gönderilmeye devam edecektir.

Ülkemizde bu alanda eğitim almış birçok genç var iken adli bilimcilerin, adli genetikçilerin ve adlı tıp uzmanlarının koordineli şekilde çalışacağı bağımsız bir adlı tıp kurumu kurulması önemlidir ve bir öncelik olmalıdır. Böylece birçok adli olay çok daha kısa sürede aydınlanabilecek, adalet yerini çok daha erken bulabilecektir.

Geçtiğimiz yıl içerisinde ülkemizdeki bazı yaşlı bakım evleri ile ilgili korkunç sahnelere şahit olduk. Kimse bu koşullarda yaşamayı hak etmez. Ülkemizdeki yasal mevzuata baktığımızda, ülkede bir huzur evi yasası var, 1989’da yapılmış. Yaşlı Bakım evi yasası da sonra yapılacakmış ama 33 yıldır fırsat bulunmamış! Bu yasaya göre bu huzur evlerinden sorumlu Sosyal Hizmetler Dairesidir. Ancak yasayı incelediğimizde, bu yasa kapsamında açılan yaşlı bakım evlerinde yatalak olmayan, yatarak tıbbi tedaviye gereksinimi olmayan, kendi kendine yetebilecek insanların kalacağı yerlerdir. Ancak, gerçeğin böyle olmadığını çok iyi biliyoruz. Bir de Kronik Hastaneler Hastanesi yasası var. Bu yasada ise yetkili merci Yataklı Tedavi Kurumları Dairesidir. Aslında birçok yaşlı bakım evinde kalan kişinin ancak böyle bir hastanede bakım görmesi gerekirken, sadece belediyeden alınan iş yeri açma izni ile açılan bu yaşlı bakım evlerinde yatalak hastalardan tutun da , alzeimer hastalarına birçok bakıma muhtaç ve engeli bulunan birey barınmaktadır. Bu hastalara kimlerin bakacağı ise bir yasa ile düzenlenmediğinden bazı bakım evlerinde hemşire bulunabilirken, bazı yerlerde bir hemşire bile bulunmadan hizmet vermektedir. BU konu işletme sahibinin keyfine bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir. Bu tür işletmelerde kimlerin görev yapması gerektiği de yasa ile düzenlenmelidir.

Şu anda mevzuatımızda yaşlı bakım evleri ile ilgili tamamen bir yasal boşluk bulunmaktadır ve bu yasanın ivedilikle yapılması yaşamsal bir meseledir. Ve devletin bakım evi Kalkanlı Bakım evi de tamamıyla yasal zemini olmadan hastalara hizmet vermektedir.

Dolayısıyla ivedilikle yasal düzenleme ile yaşlı bakım evlerinin, kronik hastalıklar hastanelerinin, hospislerin ayırımının yapılması ve netleşmesi gerekir.

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05/01/2023 08:16