Jale Refik Rogers: İlaç yolsuzluklarına karşı acil sistem değişikliği şart!

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, sigortalı ilaçlarla ilgili yolsuzluk haberleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Rogers, bu haberlerin üzücü olduğunu ancak şaşırtıcı olmadığını belirtti. Türkiye'de ilaç tedarikinden hastanın eline ulaşmasına kadar olan süreçte ciddi bir sistemsizlik, denetimsizlik ve başıboşluk bulunduğunu ifade etti.

Rogers, yıllardır bu sorunları hem meclis kürsüsünden hem de medya aracılığıyla dile getirdiklerini ve bu sorunların çözümü için sistemin kurulmasını talep ettiklerini söyledi. Ayrıca, KT Eczacılar Birliği'nin de aynı konuda uyarılarda bulunduğunu belirtti. Ancak, şu ana kadar bu konuda somut adımların atılmadığını vurguladı ve mevcut sistemin suistimal edilmeye açık olduğunu, kayıp ve kaçakların kolayca gerçekleşebildiğini dile getirdi.

Rogers'un önerileri şöyle:

İlaç Takip Sistemi: Ülkeye, devlet hastanelerine ve sağlık merkezlerine giren ve çıkan tüm ilaçların takip edilebilmesi için bir İlaç Takip Sistemi hayata geçirilmelidir. İlaç, ülkeye girdiği andan hastaya ulaştığı noktaya kadar izlenebilmelidir. Depolama Alanlarının Modernizasyonu: İlaç Eczacılık Dairesi depolama alanları çağdaş hale getirilmeli, raf sistemleri kurularak ilk giren ilaçların ilk çıkması sağlanmalı ve israf önlenmelidir. Merkezi Sistem: Özel ve kamu eczaneleri, hastaneler ve İlaç ve Eczacılık Dairesi merkezi bir sisteme bağlanmalıdır. Reçetelerin online olarak takibi ve denetimi sağlanmalıdır. Özellikle yeşil reçeteli ilaçlar için bu adımın atılması gerektiği vurgulanmıştır.

Rogers, ilaç için yeterli bütçe ayrılmayan hükümetlerin, mevcut sistemdeki açıklar nedeniyle hastalara ihtiyaç duydukları ilacı zamanında ve yeterli miktarda ulaştıramadığını belirtti ve bu durumun birçok hasta için mağduriyete yol açtığını vurguladı.

Son olarak, Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan suç duyurusunu önemli bulduğunu ancak bu adımın kamu görevi gereği yapılan bir işlem olduğunu belirten Rogers, hükümetin bu konuya samimi bir şekilde yaklaşması gerektiğini ve İlaç Takip Sistemi gibi altyapı iyileştirmelerini hemen hayata geçirmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, sağlık, çalışma ve maliye bakanlıklarının aynı parti tarafından yönetildiği bir dönemde kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının bir öncelik haline gelmesi gerektiğini vurguladı ve gereken adımların atılması gerektiğini ifade etti. Rogers, sonuç olarak bu konunun çözümü için samimi bir çaba gösterilmesi gerektiğini ve sözlerin ötesine geçilmesi gerektiğini dile getirdi.