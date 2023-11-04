Jalen Brunson'ın 45 sayısı galibiyete yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, konuk ettiği New York Knicks'i 110-105 yendi.



Damian Lillard, 30 sayıyla Milwaukee Bucks'ta en skorer oyuncu olurken, Giannis Antetokounmpo ise 22 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle oynadı.



New York'ta ise Jalen Brunson'ın 45 sayılık performansı galibiyet getirmeye yetmedi.



NBA'de normal sezona 7 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:



Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 121-116



Milwaukee Bucks-New York Knicks: 110-105



Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 107-109



Miami Heat-Washington Wizards: 121-114



Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 139-141



Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 125-114



Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 115-113 (uzatmalarda)

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