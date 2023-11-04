Jalen Brunson'ın 45 sayısı galibiyete yetmedi

Milwaukee Bucks'ın New York Knicks'i 110-105 yendiği maçta, Jalen Brunson'ın 45 sayılık performansı takımının yenilgisini önleyemedi.

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04/11/2023

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Jalen Brunson'ın 45 sayısı galibiyete yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, konuk ettiği New York Knicks'i 110-105 yendi.

Damian Lillard, 30 sayıyla Milwaukee Bucks'ta en skorer oyuncu olurken, Giannis Antetokounmpo ise 22 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle oynadı.

New York'ta ise Jalen Brunson'ın 45 sayılık performansı galibiyet getirmeye yetmedi.

NBA'de normal sezona 7 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 121-116

Milwaukee Bucks-New York Knicks: 110-105

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 107-109

Miami Heat-Washington Wizards: 121-114

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 139-141

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 125-114

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 115-113 (uzatmalarda)

04/11/2023 11:54
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TAGS: Jalen Brunson
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