Jalen Brunson'ın 45 sayısı galibiyete yetmedi
Milwaukee Bucks'ın New York Knicks'i 110-105 yendiği maçta, Jalen Brunson'ın 45 sayılık performansı takımının yenilgisini önleyemedi.
04/11/2023
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, konuk ettiği New York Knicks'i 110-105 yendi.
Damian Lillard, 30 sayıyla Milwaukee Bucks'ta en skorer oyuncu olurken, Giannis Antetokounmpo ise 22 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle oynadı.
New York'ta ise Jalen Brunson'ın 45 sayılık performansı galibiyet getirmeye yetmedi.
NBA'de normal sezona 7 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 121-116
Milwaukee Bucks-New York Knicks: 110-105
Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 107-109
Miami Heat-Washington Wizards: 121-114
Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 139-141
Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 125-114
Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 115-113 (uzatmalarda)