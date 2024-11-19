James Harden tarihe geçti

NBA'in önde gelen yıldızlarından olan James Harden, Utah Jazz maçında lig tarihine geçti. Harden, NBA'de en çok üçlük atan ikinci oyuncu ünvanını elde etti.

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19/11/2024

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James Harden tarihe geçti

Bu sezon NBA ekiplerinden Los Angeles Clippers'ta forma giyen James Harden, son yıllarda farklı tartışmalarla gündeme geldi. Yıldız oyun kurucu, bu kez önemli bir başarıya imza atarak NBA tarihine geçti. James Harden, Utah Jazz maçına kariyerinde toplam 2 bin 973 üçlük ile başladı.

35 yaşındaki yıldız, maçın ilk çeyreğinde bulduğu üçlük ile NBA tarihinde en fazla üçlük atan ikinci oyuncu ünvanını ele geçirdi.

NBA'de tarihinde en fazla üçlük atan oyuncu ise tüm zamanların en iyi şutörü olarak kabul edilen Stephen curry. Golden State Warriors'ın yıldızı, bugüne kadar 3 bin 782 üçlük kaydetti.

Harden'ın ardından üçüncü sırada ise Ray Allen bulunuyor. Kariyerinin son dönemini yaşayan James Harden'ın Stephen Curry'i yakalama ihtimali bulunmuyor. Golden State Warriors'ın yıldızını uzun yıllar yakalayacak bir oyuncu gelmesi de beklenmiyor.

19/11/2024 10:35
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TAGS: haber, kıbrıs
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