James Marsden: Frank Sinatra'yı canlandırmak istiyorum

Ünlü oyuncu James Marsden, olası bir biyografi filminde Frank Sinatra'yı canlandırmak istediğini açıkladı.The New York Post'a röportaj veren Marsden, Sinatra'yı canlandırmaya ilgi duyduğunu şöyle açıkladı:

"Her zaman eski şarkıcıları taklit etmeyi sevmişimdir, özellikle Bobby Darin, Frank Sinatra ve Dean Martin gibi isimleri..."

"SINATRA HAKKINDA BİR FİLM YAPILMADI"

Paradise dizisinin yıldızı, sözlerine "Frank Sinatra'nın hayatında anlatılabilecek o kadar ilginç hikayeler var ki... Ve nedense bugüne kadar onun hakkında büyük bir film yapılmadı" diye devam etti.Sinatra'nın hayatının hem karanlık ve çalkantılı hem de ilham verici yönleriyle anlatılabilecek birçok hikaye sunduğunu belirten 51 yaşındaki Marsden, "Şimdiye kadar biyografik bir filmde kimseyi canlandırmadım" ifadelerini kullandı.

Marsden, "Jamie Foxx'un Ray Charles'ı canlandırdığı gibi bir biyografi filminde oynamak gerçekten çok eğlenceli olurdu. Bunu yapmayı çok isterim. Üstelik kendi sesimle şarkı söylediğim bir rol olurdu" dedi.

BİRÇOK YAPIMA İLHAM KAYNAĞI OLDU

Frank Sinatra'nın hayatı, daha önce de farklı yapımlara ilham kaynağı olmuştu. 1992'de Sinatra adlı mini dizide Philip Casnoff, 1998 yapımı televizyon filmi The Rat Pack'te Ray Liotta, 2003'te Stealing Sinatra'da James Russo, aynı yıl Unutulmaz Gece'deDennis Hopper ve 2012 tarihli Benim Yolum'da Robert Knepper, ünlü şarkıcıyı canlandırmıştı.

SCORSESE'NİN PROJESİ ASKIYA ALINDI

Öte yandan Martin Scorsese uzun süredir bir Sinatra biyografisi üzerinde çalışıyor ve başrol için Leonardo DiCaprio'nun adı geçiyordu. Jennifer Lawrence'ın da Sinatra'nın ikinci eşi Ava Gardner'ı oynaması planlanıyordu ancak proje şimdilik askıya alındı.