James Rodriguez transfer için İspanya'ya uçtu
22/08/2024
Yıldız oyuncu James Rodriguez'in yeni adresi belli oluyor. Son olarak Sao Paulo forması giydikten sonra serbest kalan James Rodriguez yeniden İspanya'ya dönmeye hazırlanıyor.
Son Copa America'daki performansıyla yeniden adından söz ettiren James Rodriguez'in adresi belli oluyor.
Yıldız oyuncu yeniden İspanya'ya dönmeye hazırlanıyor. Son olarak Sao Paulo forması giyen 33 yaşındaki tecrübe, serbest kalmıştı.
JAMES RODRIGUEZ İSPANYA'YA DÖNÜYOR
Fichajes'te yer alan habere göre; James Rodriguez, Rayo Vallecano transferini tamamlamak için İspanya'ya uçtu.
2014 Dünya Kupası'nda parlayan James, Real Madrid'e 75 milyon Euro karşılığında Transfer olmuştu.
22/08/2024 19:49