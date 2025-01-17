James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni keşif: Süpernova ışığı kozmik tozu aydınlattı

Cassiopeia Takımyıldızı'nda bulunan süpernova kalıntısı, geçmişte gerçekleşen bir yıldız patlamasının etkilerini gözler önüne serdi.

Patlama sırasında yayılan güçlü X-ışınları ve morötesi ışık, uzaydaki gaz ve toz bulutlarını ısıtarak parlamalarına neden oldu.

NASA'nın Webb Teleskobu, bu ışık yankısını detaylı bir şekilde inceleyerek daha önce bilinmeyen düğüm, katman ve bulut yapılarının ortaya çıkmasını sağladı.

Araştırma ekibinden Dr. Jacob Jencson, “Bu kadar detaylı bir görüntü beklemiyorduk. Ortaya çıkan katmanlar tıpkı bir soğanın halkaları gibi” ifadelerini kullandı. Uzmanlar, elde edilen görüntülerin, yıldızlararası ortamın gerçek yapısına dair önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor.

Uzayın haritası çıkartılıyor

Webb Teleskobu’nun NIRCam (Yakın Kızılötesi Kamera) ile çekilen görüntüler, toz ve gaz bulutlarının daha önce bilinmeyen karmaşık yapısını gözler önüne serdi.

Bilim insanları, elde edilen verilerin yıldızlararası manyetik alanlar ve galaksilerdeki toz dinamikleri hakkında yeni bilgiler sağlayacağını düşünüyor.

Araştırmaya katılan bilim insanlarından Dr. Armin Rest, “Bu çalışma, tıpkı bir tıbbi tomografi taraması gibi, uzaydaki yapıları üç boyutlu olarak anlamamıza yardımcı olacak” dedi.

NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) işbirliğiyle geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu, evrenin kökenine dair bilinmeyenleri açığa çıkarmaya devam ediyor.

Bilim insanları, gelecekte yapılacak yeni gözlemlerle yıldız patlamalarının uzaydaki etkilerini daha ayrıntılı incelemeyi planlıyor.