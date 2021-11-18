Jamie Dornan: Grinin Elli Tonu'nda oynadığım için pişman değilim

Kitap ve filmleri yayınlandığı dönemde çok konuşulan Grinin Elli Tonu (Fifty Shades of Grey) serisinde Christian Grey karakterini canlandıran oyuncu Jamie Dornan, zamanında kendisine yöneltilen tüm eleştirilere rağmen bu seride yer almış olmaktan pişman değil.

Rotten Tomatoes'ta ne eleştirmen ne de izleyici puanından yüzde 50'yi geçebilen Grinin Elli Tonu (Fifty Shades of Grey) serisinde Christian Grey'e hayat veren ve Dakota Johnson (Anastasia Grey) ile başrolü paylaşan Jamie Dornan, İngiliz GQ dergisine verdiği demeçte, ilk başta rol Charlie Hunnam'a verildiğinde aslında sevindiğini anlattı.

Ancak Charlie'nin çekilmesinin ardından rolü kabul eden Dornan, filmler kitaplardan fazla uzaklaşmadığı için çıplaklık ve seks sahnelerinden ötürü gelecek eleştirilere hazırlıklı olduğunu da söyledi.

39 yaşındaki oyuncu "Filmler, kitaplardan uyarlamaydı ve kitaplara oldukça fazla bağlı kalıyorduk. Hayran kitlesi kitapları seviyordu. Gerçekten seviyorlardı, tutkuyla seviyorlardı, eleştirmenler ise hiç haz etmiyordu" dedi.



Tüm bunlara rağmen seride oynama kararından pişman olmadığını çünkü kariyerinde kendisini daha ileri taşıdığını belirten Dornan, "Kariyerimde attığım her adım, oynadığım tüm bu filmler, bunları bu seri sayesinde yapabildim" dedi.

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18/11/2021 12:37