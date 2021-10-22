Jamie Lee Curtis'nin oğlu Ruby transseksüel olduğunu açıkladı

Halloween filmindeki Laurie Strode rolüyle tanınan ABD’li Jamie Lee Curtis’in oğlu Ruby, transseksüel olduğunu duyurdu.



25 yaşında olan Ruby, geçen yıl ailesine kadın olmak istediğini dile getirdi. People’a konuşan Ruby, anne ve babasına hakkımda bilmedikleri bir şeyi onlara söyleme ihtimali "Korkutucuydu" dedi.

Ruby, ailesine durumu yüz yüze söylemekten çekindiğini bu yüzden onlara mesaj attığını, ikisinin de kendisini hemen geri aradığını söyledi.

Curtis ise bunu duyduğu zaman çok duygusallaştığını ve gözyaşlarını tutamadığını dile getirdi.

Ruby’nin bu süreç boyunca her türlü desteği ailesinden gördüğü de aktarıldı.

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22/10/2021 15:48