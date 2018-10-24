Jane Lute, 31 Ekim'de Kıbrıs'a Geliyor

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, 31 Ekim’de Kıbrıs’a geliyor.Lute, adada liderlerle görüşmeler yapacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, temmuz ayında görevlendirdiği Lute’un taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından hazırladığı rapor, 15 Ekim’de Guterres tarafından BM Güvenlik Konseyi’ne sunulmuştu.

Guterres raporunda, Lute’un yeniden adaya gelerek çalışmalarını sürdüreceğini de belirtmişti. BM Güvenlik Konseyi raporu 30 Ekim’de görüşecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Cuma günü saat 10.00’da ara bölgede, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ikametgahında bir araya gelecek.

(TAK)