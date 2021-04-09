Japon araştırmacılar: İngiliz varyantı 1,32 kat daha bulaşıcı
09/04/2021
Japon araştırmacılar, koronavirüsün İngiltere'de tespit edilen varyantının 1,32 kat daha bulaşıcı olduğunu tespit etti.
Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Japonya'daki Salgın Hastalıklar Ulusal Enstitüsü (NIID) araştırmacıları, ülke geneli yayılan COVID-19 varyantlarını araştırdı.
Yaklaşık 50 gün süren analiz sürecinin ardından İngiltere’de ortaya çıkan COVID-19 varyantının, orijinal virüse göre 1,32 kat daha bulaşıcı olduğu tespit edildi.
NIID Başkanı Takaji Wakita, varyantın Kansai bölgesinde yoğunlaştığı, kademeli olarak Tokyo ve çevre eyaletlerde yayılmaya başladığını söyledi.