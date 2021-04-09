Japon araştırmacılar: İngiliz varyantı 1,32 kat daha bulaşıcı

Japon araştırmacılar, koronavirüsün İngiltere'de tespit edilen varyantının 1,32 kat daha bulaşıcı olduğunu tespit etti.

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09/04/2021

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Japon araştırmacılar: İngiliz varyantı 1,32 kat daha bulaşıcı

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Japonya'daki Salgın Hastalıklar Ulusal Enstitüsü (NIID) araştırmacıları, ülke geneli yayılan COVID-19 varyantlarını araştırdı.

Yaklaşık 50 gün süren analiz sürecinin ardından İngiltere’de ortaya çıkan COVID-19 varyantının, orijinal virüse göre 1,32 kat daha bulaşıcı olduğu tespit edildi.

NIID Başkanı Takaji Wakita, varyantın Kansai bölgesinde yoğunlaştığı, kademeli olarak Tokyo ve çevre eyaletlerde yayılmaya başladığını söyledi.

09/04/2021 09:13
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TAGS: Japon araştırmacılar, İngiliz varyantı, haber
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