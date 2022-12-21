Japon bilim insanları: Libidosu düşük erkekler daha erken ölüyor

Japonya'da yapılan bir araştırma, erkeklerde cinsel dürtü eksikliği ve erken ölüm riski arasında bir bağlantı tespit etti.

Diğer bir deyişle, libidosu düşük erkeklerin çeşitli sağlık sorunları nedeniyle erken ölme riski daha yüksek olabilir.

Yaklaşık 21 bin kişinin son 10 yıl içindeki tıbbi kayıtlarını inceleyen araştırmacılar, libidosu düşük 40 yaş üstü erkeklerin kanserden ölme olasılığının neredeyse iki kat, kalp hastalığından ölme ihtimalinin de 1,5 kat fazla olduğunu tespit etti.

Verileri incelenen ve daha sonra araştırmacıların hazırladığı bir dizi ankete katılan kişilerinin 8 bin 558'i erkek, 12 bin 411'i kadındı. Kadınlarda düşük libidoyla ölüm riski arasında herhangi bir bağlantı bulunamadı.

Yamagata Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışma, libido ve ölüm arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk araştırma oldu.

Hakemli bilimsel dergi Plos One'da yayımlanan makalede konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

Bu, cinsel ilgi ve tüm nedenlere bağlı ölümler arasındaki ilişkileri ileriye dönük olarak inceleyen ilk çalışma.

Araştırmacıların bu bağlantıyla ilgili bir teorisi de var. Libidosu düşük erkeklerin sağlıksız bir yaşam tarzı benimseme eğiliminin daha yüksek olduğu düşünülüyor.

Zira cinselliğe ilgisi daha düşük kişilerin daha fazla içki içtiği, şeker hastalığına ve psikolojik sorunlara daha yatkın olduğu ve eğitim seviyelerinin de daha düşük olduğu görüldü.

Uzmanlar, cinselliğin uyku düzenini iyileştirebileceğini, bağışıklığı güçlendirip depresyon ve kaygıyı azaltabileceğini söylüyor. Ayrıca kalp sağlığını da iyileştirebileceğine inanıyor.

Ancak araştırma ekibi, bu konuda kesin bir yargıya varmadan önce ileri araştırmaların yapılması gerektiğini vurguladı. Çünkü bu araştırmada yalnızca Japonlar yer alıyordu ve sonuçların kesinleşmesi için dünyanın farklı bölgelerinden veri gelmesi gerekiyor.

Araştırma makalesinde konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

Cinselliğe ilginin ölümü önleyici etkilerinin altında yatan mekanizmaları açıklığa kavuşturmak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak: Independent Türkçe, IFL Science, Daily Mail

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21/12/2022 21:35