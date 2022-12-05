Japon milyarder Maezawa: Uzayla ilgili büyük bir duyuru yapacağım

Japon milyarder Yusaku Maezawa, SpaceX'in sahibi Elon Musk ile yaptığı görüşmenin ardından uzayla ilgili "büyük bir duyuru" yapacağını açıkladı.

Çevrimiçi moda sitesi Zozo Inc 3092.T'nin kurucusu Yusaku Maezawa, geçen yıl Aralık ayında bir Soyuz uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) turistik gezi yapmıştı.

2023'te de Musk'ın roket ve uydu şirketi SpaceX ile ayın etrafında yolculuk yapmayı planlıyor.

47 yaşındaki girişimci, Musk ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdiğini ve 9 Aralık'ta uzayla ilgili büyük bir duyuru yapabileceğini tweetledi.

Jeff Bezos'un Blue Origin'i de dahil olmak üzere ticari şirketler varlıklı müşteriler için yeni bir uzay yolculuğu çağını başlatırken, uzay meraklısı Maezawa, 2023 için planlanan bir haftalık uçuşla SpaceX Ay görevindeki ilk özel yolcu olacak.

Bu habere tepkiniz:



05/12/2022 10:04