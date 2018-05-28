Japon sanatçının resimleri adeta fotoğraf gibi

Japon sanatçı Kei Mieno o kadar gerçekçi portre çalışmaları yapıyor ki görenler bu resimleri fotoğraf zannediyor.

33 yaşındaki ressam, gözlem yeteneği ve resim kabiliyeti sayesinde çok gerçekçi resimler yapabiliyor.

10 yıldır resim yapan Mieno'nun her çalışması, binlerce beğeni alıyor.

Yağlı boyayla harikalar yaratan sanatçı 1960'ların sonuyla 1970'li yılların başlarında ortaya çıkan hiperrealizm akımından etkilenmiş.

Hiperrealizm, ressamların fotoğraf gibi çizdikleri resimleri barındıran sanat türüne deniyor.

İşte Kei Mieno'nun gerçekçi çalışmalarından bazıları...