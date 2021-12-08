Japon uzay turistleri Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor

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08/12/2021

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Japon uzay turistleri Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor

Japon milyarder Yusaku Maezawa, asistanı Yozo Hirano ile birlikte uzaya gidiyor. İki turisti taşıyan Soyuz MS-20 uzay aracı Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden fırlatıldı.

Maezawa, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2009 yılından bu yana ziyaret edecek ilk uzay turisti olacak.

Yolculukta iki Japon'a Rus kozmonot Aleksander Misurkin rehberlik ediyor. Japon milyarder haziran ayından beri kamp çalışmaları yaparak yolculuğa hazırlanıyor. 

12 günlük yolculukta 20 ila 40 milyon dolar harcama yapılacağı tahmin ediliyor.

08/12/2021 10:18
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TAGS: Japon, uzay turistleri, Uluslararası Uzay İstasyonu
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