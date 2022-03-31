Japon uzmanlardan 3. doz Kovid-19 aşısı araştırması

Japon uzmanların yaptığı araştırma, 3. doz Covid-19 aşısının hastalığın semptomlarını önlemede yüzde 68.7 etkili olduğunu ortaya koydu.

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31/03/2022

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Japon uzmanlardan 3. doz Kovid-19 aşısı araştırması

Kovid-19 salgınında aşı uygulamaları dünyanın birçok ülkesinde devam ederken, Japon uzmanlar tarafından Kovid-19 salgınına karşı 3. doz Kovid-19 aşısı hakkında bir çalışma gerçekleştirildi. Geçtiğimiz ocak ve şubat aylarında ülkenin 10 eyaletinde ateş ve diğer semptomlar nedeniyle sağlık kurumlarını ziyaret eden 16-64 yaş arası 2 bin hastanın aşılama geçmişini ve test sonuçlarını değerlendiren uzmanlar, Pfizer ya da Moderna aşısının 3. dozu uygulanmış kişilerde hastalık semptomlarının yüzde 68.7 oranında önlendiği sonucuna vardı.

Kovid-19 aşısının 2. dozunu yaptıran kişilerde aşının koruma oranı yüzde 42.8 olarak belirlenirken, aynı oranın geçtiğimiz yıl temmuz-eylül ayları arasında yapılan analizde belirlenen yüzde 88.7'nin altında kalması dikkat çekti. Araştırmacılar, söz konusu tabloda son olarak analiz edilen ocak-şubat döneminin Kovid-19 Omicron mutasyonunun yaygın olduğu bir döneme denk gelmesinin etkili olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.

Japonya'da dün doğrulanan 53 bin 753 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde toplam vaka sayısı 6 milyon 514 bin 343'e ulaşmış, 96 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı ise 28 bin 35'e yükselmişti. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i 2 doz Kovid-19 aşısı olurken, ülkede 3. doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranı yüzde 40.7 olarak açıklanmıştı.

31/03/2022 13:33
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TAGS: Japon uzman, Kovid-19 aşısı, 3. doz
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