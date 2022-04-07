Japon yönetmen Sono Sion'dan cinsel taciz özrü

Japon yönetmen ve yazar Sono Sion, suçlandığı cinsel taciz ve saldırı iddialarından bazılarını kabul ederek özür diledi.

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07/04/2022

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Japon yönetmen Sono Sion'dan cinsel taciz özrü

Sono Sion, ulusal çaptaki Shukan Josei dergisinde yayınlanan rol karşılığında aktrislere cinsel ilişki için baskı yaptığı iddialarını yanıtladı.

Bireysel ofisinden yayımlanan açıklamada Sono, "Bir yönetmen olarak bilinçsizlik ve etrafındakilere yönelik saygısızlıkları" kabul ederek yol açtığı rahatsızlıklardan dolayı özür diledi.

Yayın organındaki iddiaların bazı noktalarının ise "Gerçek dışı" olduğunu ifade eden Sono, yargı yoluna başvuracağını bildirdi.

Sono'nun çektiği "Ai no Mukidaşi" (Love Exposure) filmi, Japon film endüstrisinde toplum bazında güven sarsıcı yapıtlar arasında gösteriliyor.

60 yaşındaki Japon yönetmen, ABD'deki film endüstrisi Hollywood'a çektiği 2021 yapımı "Prisoners of the Ghostland" ile adını küresel arenaya taşımıştı.

07/04/2022 10:00
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TAGS: sona sion, haber, kıbrıs
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