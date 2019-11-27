Japonlar bunu da yaptı!

Başkent Tokyo’nun kuzeyinde bulunan Kasama şehrindeki Tomobe-Higashi okulunda 31 Ekim’de hayata geçirilen pilot uygulamada, hasta öğrencilerin kendi yerlerini alması için sınıfa robot göndermesine izin veriliyor.

Ory Laboratuvarları tarafından yaratılan ve Ori Hime adı verilen robot, küçük bir büst boyutunda ve masa, sıra gibi yüzeylerde duracak şekilde tasarlandı. Kanada benzeyen iki kolu olan robotun kafasında bir kamera bulunuyor. Kamera sınıftan anlık görüntüleri öğrencilere aktarıyor.

El sallıyor, alkışlıyor

Robotun kolları ve kamerası bir tablet aracılığıyla uzaktan kontrol edilebiliyor. Örneğin robotun başını farklı yönlere bakacak şekilde ayarlayabiliyor ve ona el sallama, işaret etme ya da alkışlama gibi basit duygusal jestleri yaptırabiliyor.

Öğrenciler ayrıca mikrofona konuşabiliyor ve Ori Hime sesi hoparlörler aracılığıyla sınıfa iletiyor.

Kanae Sudo adlı 11 yaşındaki bir öğrenci, hastanede yatarken bilim fuarına katılmak için robotu kullandığını anlattı. Asahi Shimbun gazetesine konuşan Kanae, “Robotu, bakmak istediğim yerlere doğru döndürmek keyifliydi” dedi.

Uygulama genişleyecek

Okul daha önce bu uygulamayı sabit kameralarla da denemiş ancak manzarayı kontrol edebilen ve robota jestler yaptırabilen öğrencilerin çok daha iyi sonuçlar elde ettiğini görmüş.

Müdür yardımcısı Noboru Tachi, “Robotlar kolayca kontrol edilebiliyor ve öğrenciler gerçekten derse katılmış gibi hissediyor. Bu uygulamayı daha geniş çapta hayata geçirmeyi düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

Ori Hime gibi pek çok robot üreten Ory Laboratuvarları’nın CEO’su Kentaro Yoshifuji ise, 10-14 yaşları arasında hastalığı nedeniyle okula devam edemediğini, bundan sonra da sağlık sorunları konusunda insanlara yardımcı olması için robotları nasıl kullanacağını araştırmaya başladığını söyledi.

27/11/2019 15:26