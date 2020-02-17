Japonlar panikte!

Japon mitolojisine göre göründüğünde beraberinde felaketler getiren iki Kral ringa görülmesi, ülkeyi paniğe soktu.

Japonya’da bir balıkçı tarafından dün iki Kral ringa balığı paylaşıldı. Japon mitolojisine göre 10 yıl aradan sonra bu balığın ortaya çıkışı bir felaket uyarısı.

3 metreyi aşan uzunluktaki ölü 'Kral ringa' en son İsveç'te 2010 yılında ortaya çıkmış ve tsunami meydana gelmişti. Ardından 2011'de ise Büyük Tohoku depremi yaşanmıştı.

"Kral ringa" türü dev balık, kılçıklı balıkların en büyük türü olarak biliniyor.

Kılçıklı balıkların en büyük türü olan ve bilimsel adı dev deniz yılanlarından esinlenen "Regalecus glesne" olan ringa balığının boyunun 10 metreye kadar ulaşabiliyor.

İnanışa göre, derin sularda bin metre uzunluğunda kral ringalar yaşıyor ve deniz yılanı efsanelerinin kaynağının bu dev balık olduğu düşünülüyor.

17/02/2020 17:56