Japonlardan çılgın buluş

Japonların bazı buluşları var ki gerçekten de şaşırmamak elde değil! Şu an gördüğünüz cihaz dünyanın ilk öpüşme cihazı! Nasıl mı?

Japon bilim insanları 'Kissenger' cihazıyla mesajlaşma sırasında öpüşmeyi mümkün kılan bir teknoloji geliştirdi. 'Kissenger' adını taşıyan yeni bir aksesuar, cep telefonu uygulaması üzerinden karşı taraftaki kişiye güç ve basınç dalgaları yollayarak öpüşme hissi yaratıyor.