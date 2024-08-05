Japonya eskrim branşında erkekler flöre takım kategorisinde olimpiyat şampiyonu oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yapılan eskrim müsabakalarında erkekler flöre takım kategorisinde madalyalar sahibini buldu.
05/08/2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yapılan eskrim müsabakalarında erkekler flöre takım kategorisinde madalyalar sahibini buldu.
Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakalarda Japonya, finalde İtalya'yı 45-36 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
İtalya gümüş madalyada kalırken, bronz madalyayı ise ABD'yi 45-32 mağlup eden Fransa elde etti.05/08/2024 18:54