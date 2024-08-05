Japonya eskrim branşında erkekler flöre takım kategorisinde olimpiyat şampiyonu oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yapılan eskrim müsabakalarında erkekler flöre takım kategorisinde madalyalar sahibini buldu.

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05/08/2024

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Japonya eskrim branşında erkekler flöre takım kategorisinde olimpiyat şampiyonu oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yapılan eskrim müsabakalarında erkekler flöre takım kategorisinde madalyalar sahibini buldu.

Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakalarda Japonya, finalde İtalya'yı 45-36 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

İtalya gümüş madalyada kalırken, bronz madalyayı ise ABD'yi 45-32 mağlup eden Fransa elde etti.

05/08/2024 18:54
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TAGS: Japonya eskrim
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