Japonya, Fukuşima Nükleer Santralinin Radyoaktif Atık Suyunu Okyanusa Dökmeye Başladı!

Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından onaylanan karara göre Japonya, Fukuşima nükleer santralinin radyoaktif atık suyunu bugün okyanusa dökmeye başladı.

Santral 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunamide yerle bir olmuştu ve o zamandan beri su birikmeye devam ediyordu.

Atık suyun okyanusa boşaltılması kararı ise bir hafta önce Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından onaylandı.

Tesisin işletmecisi durumunda olan Tepco, radyoaktif suyun boşaltılmaya başlanmasına ait görüntüler yayınladı.

Yetkililerden biri bahsi geçen görüntülerde “An itibarıyla deniz suyu taşıma pompalarına yakın vanalar açılıyor” açıklamasını yaptı.

Çin hükumeti, Japonya'nın kararına yönelik hızlı bir tepki verdi ve Japonya'dan su ürünleri ithalatını derhal askıya aldığını açıkladı.

Çinli yetkililer kararın 'tüketicilerin sağlığını korumak' amacıyla alındığını belirtti.

Benzer şekilde Hong Kong da atık suyun boşaltılacağı bölgeden deniz ürünü alınmayacağını duyurdu.

Çin ve Hong Kong'un Japonya'dan toplam ithalatı ise 1 milyar doların üzerinde olarak açıklandı.

Aynı zamanda bu olayın canlı yaşamını da ciddi şekilde tehdit edebileceği öngörülmekte.