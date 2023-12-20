Japonya Futbol Ligi için yeni karar

Japonya Futbol Ligi (J.League) Yönetim Kurulu, liglerde sezonun 2026'dan itibaren ağustos ayında başlayacağını bildirdi.

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20/12/2023

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Japonya Futbol Ligi için yeni karar


Japonya, yerel futbol liglerinin sezon başlangıç tarihlerini, Avrupa ve Asya futbol ligleri ve turnuvalarıyla uyumlu hale getiriyor.

J1, J2 ve J3 liglerindeki toplam 60 kulübün geçen hafta ele aldığı değişiklik tasarısına yönelik karar kamuoyuna açıklandı.

J.League Yönetim Kurulu, yerel futbol sezonların alışılagelen şubat başlangıcının 2026 yılı itibarıyla ağustos ayına çekildiğini duyurdu

20/12/2023 14:36
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TAGS: Japonya, Futbol, Ligi
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