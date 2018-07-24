Japonya Güney Kıbrıs’ta Büyükelçilik Açtı

Japonya, dün düzenlenen bir törenle Güney Kıbrıs’taki büyükelçilik açılışını gerçekleştirirken törene, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de katıldı.

Politis gazetesi, “Kıbrıs Sorunu Hakkında Japonya’ya Kadar Bilgilendirme” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşam, Japonya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliğinin açılış törenine katıldığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis törende yaptığı konuşmada, Japonya’nın Güney Kıbrıs’ta büyükelçilik açmasını bir dönüm noktası olarak nitelendirirken Japon Dışişleri Bakanı Müsteşarı’nı, BM Genel Sekreterinin geçici olarak atadığı danışmanı Jane Holl Lute’la görüşmesi konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Anastasiadis konuşmasında bilindik tezlerini yinelerken Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının karşılarına çıkan yeni fırsata olumlu yanıt vermelerini dilediğini söyledi.

Japonya’yla işbirliğinin daha da geliştirilmesi niyetlerini ortaya koyan Anastasiadis, Japonya’nın AB içerisindeki dostu olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

JAPONYA’YLA İŞBİRLİĞİ MEMORANDUMU

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs ile Japonya arasında, Japonya vatandaşlarının kriz bölgelerinden boşaltılmasında ve yardım almalarının sağlanmasında işbirliği yapılmasını öngören bir memorandum imzalandığını yazdı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Japonya Dışişleri Bakanlı Müsteşarı Kazuyuki Nakane’nin dün Japonya vatandaşlarının kriz anında Güney Kıbrıs’tan yardım almaları konusunda işbirliği memorandumuna imza attıklarını yazdı.

Habere göre Hristodulidis imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Japon Dışişleri Bakanı Müsteşarı’nın Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden ilk üst düzey Japon yetkili olduğunu belirterek Japonya’nın 56 yıllı diplomatik ilişkinin ardından Güney Kıbrıs’ta büyükelçilik açmasının önemine vurgu yaptı.

Hristodulidis, kendilerinin de 2018 yılı bitmeden Tokyo’da bir diplomatik misyon açacaklarını da duyurdu.

Japon müsteşar Nakane ise açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olan ve Orta Doğu’da bulunan bir ülke olması sebebiyle büyük jeopolitik öneme sahip olduğunu, bu yüzden de burada büyükelçilik açma kararı aldıklarını belirterek, ikili ilişkilere verdikleri öneme dikkat çekti.