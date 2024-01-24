Japonya güzeli seçilen Ukraynalı model tartışma yarattı

Ukrayna'da doğan ve 5 yaşında taşındığı Japonya'nın Nagoya kentinde büyüyen 26 yaşındaki model Carolina Shiino, Japonya güzeli seçildi.

Shiino, Japonya'da sonradan vatandaşlığa geçip güzellik kraliçesi seçilen ilk isim oldu.

Ancak Shiino'nun zaferi ülkede "Japon olmanın ne anlama geldiğine" ilişkin yaygın bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Bazıları 26 yaşındaki modelin zaferini "zamanın ruhu" diye nitelerken, diğerleriyse Shiino'nun Japonya güzelinin görünmesi gerektiği gibi görünmediğini savundu.

Gözyaşları eşliğinde güzellik tacını takan Shiino da tartışmalara değinerek, "Her zaman ırk bariyerleri oldu ve bir Japon olarak kabul edilmek zordu" ifadelerini kullandı.

Shiino'nun zaferi, Ariana Miyamoto'nun 2015'te yarışmayı kazanarak ülkenin ilk melez güzellik kraliçesi olmasından 10 yıl sonra geldi.

Japon bir anne ve siyah Amerikalı bir babanın çocuğu olan Miyamoto'nun zaferi o dönemde de benzer tartışmalara neden olmuştu.

Carolina Shiino'nun ebeveynlerinden hiçbirinin Japon olmaması bu kez tartışmaların odak noktasını oluşturan konu oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili paylaşımında, "Japonya güzeli olarak seçilen bu kişi, yüzde 100 Ukraynalı. Güzel olduğunu anlıyorum ama bu 'Japonya güzeli'. Japonluk bunun neresinde?" ifadelerini kullandı.

Bir başka yorumdaysa, "Yarı Japon olsaydı kesinlikle bir problem yoktu. Ama etnik olarak yüzde sıfır Japon ve hatta Japonya'da bile doğmamış" dendi.

Sosyal medyada paylaşılan bir diğer yorumdaysa, "Avrupalı görünen bir kişinin Japonya'nın en güzeli seçilmesi Japon halkına doğal olarak yanlış bir mesaj gönderecek" ifadelerine yer verildi.

Bir diğer kullanıcı, "Eğer Rusya'da doğmuş olsaydı kazanamazdı. Hiç şansı olmayacaktı. Kesinlikle siyasi bir karar. Japonya için üzücü bir gün" yorumunu yaptı.

Güzellik yarışmasının organizatörü Ai Wada, BBC'ye yaptığı açıklamada jüri üyelerinin Shiino'yu büyük bir güvenle seçtiğini belirtirken, "Çok güzel ve kibar bir Japonca konuşuyor ve yazıyor. O, bizden daha Japon" diye konuştu.

Carolina Shiino geçen yıl Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Japon vatandaşlığına kabul edildiğini söylemiş ve, "Japon gibi görünmeyebilirim ama zihnim Japon. Çünkü burada büyüdüm" ifadelerini kullanmıştı.

Shiino ödülü kazanmanın kendisi için bir hayal olduğunu belirtti.



Independent Türkçe