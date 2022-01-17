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Japonya: Kuzey Kore 2 balistik füze denedi

Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin bu sabah 2 balistik füze denemesi yaptığını duyurdu.

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17/01/2022

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Japonya: Kuzey Kore 2 balistik füze denedi

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Kuzey Kore'nin yerel saatle 08.49 ile 08.52'de 2 ayrı balistik füze fırlattığını açıkladı.

Bakan Kişi, maksimum 50 kilometre irtifada 300 kilometre seyrettiği tahmin edilen füzelerin denize düştüğünü belirtti.

Kişi, "Kuzey Kore'nin füze teknolojisini geliştirmeye çalıştığı açık. Son dönemde bir dizi deneme, uluslararası toplum için ciddi sorun." dedi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, denemelere ilişkin henüz hasar saptanmadığını ifade etti.

Tokyo hükümeti resmi tepkisini, Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla, Pyongyang'a aktardı.

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Füzelerin büyük olasılıkla Japonya ulusal münhasır ekonomik bölge dışına düştüğü kaydedildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, kısa menzilli balistik füzelerin başkent Pyongyang'ın dışındaki Sunan Havalimanı'ndan fırlatıldığını duyurdu.

Son fırlatılan füzelerle, Kuzey Kore yılbaşından beri 4'üncü füze denemesini yapmış oldu.

17/01/2022 08:45
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TAGS: Japonya, Kuzey Kore, balistik füze
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